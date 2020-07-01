В среду, 1 июля, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 11 лунный день.

Этот период будет благоприятным для новых начинаний. Астрологи рекомендуют не бояться решать сложные вопросы и накопившиеся проблемы.

Чтобы неделя предстоящая была удачной, необходимо вовремя, а главное – правильно расставить приоритеты.

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1 июля – хороший день для занятий спортом и общения с друзьями. Также это благоприятный день для переезда, путешествий и отдыха.

Будут хорошо даваться все финансовые дела. Однако все же стоит осторожнее относиться к даче денег взаймы.

В 11 лунный день рекомендуется отказаться от жирной, тяжелой для желудка пищи.

Чтобы освободить начало следующей недели рекомендуется не откладывать все важные дела на потом, а сразу завершить давно начатые.

Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями. Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений.