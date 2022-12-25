Люди проводили особливі обряди на Молодий місяць ще з давніх-давен. Крім цього, багато хто здійснюває різноманітні ритуали, читає замовляння і загадує бажання.

Все це – лише для того, аби покращити життя та змінити долю. Як загадати бажання на Молодий місяць – читайте в матеріалі.

Щоб бажання швидше здійснилося, потрібно:

чітко його формулювати;

не загадувати багато бажань, воно має бути лаконічним та точним;

не додавати до нього частки ні і слова немає чи не потрібно;

не загадувати бажання, які можуть нашкодити іншим;

візуалізувати своє бажання у момент загадування.

Як загадати бажання на Молодий місяць

Щоб мрію швидше почули у Всесвіті, можна провести невеликий ритуал за допомогою свічки. Усамітніться в тихому приміщенні і запаліть свічку в ту саму годину, коли на небі народжується новий Місяць. Вважається, що силою думки можна передати інформацію у Всесвіт, де Молодий місяць реалізує весь свій енергетичний потенціал. Далі полум’я свічки необхідно задмухати і постаратися відпустити мрії, щоб не заважати Місяцю, що зростає, у його роботі. Можна записати бажання в місячний блокнот. Для цього просто напишіть все, про що мрієте, на чистому аркуші паперу. Для цього методу знадобиться гарний блокнот – обов’язкова умова правильно проведеного обряду. Білий папір символізує чистоту помислів та прагнення до виконання мрії. На початку Молодого місяця варто записати всі найпотаємніші думки. Можна не обмежуватися чимось одним, а попросити Всесвіт, щоб збулося кілька бажань. Головне – не показувати нікому написане, а ще краще – сховати блокнот у потаємне місце, де він буде захищений від сторонніх очей. Напишіть бажання на трикутнику. Для цього із червоного паперу виріжте кілька правильних трикутників, на кожному з яких напишіть заповітну мрію. Всі трикутники після цього необхідно скласти в чистий конверт і туди ж помістити свою фотографію.

Як загадати бажання на Молодий місяць на кохання

Якщо ви хочете знайти взаємне кохання, то може допомогти такий ритуал: потрібно подивитися на Молодий місяць і скласти долоні будиночком над очима.

Зараз дивляться

Далі необхідно уявити, що цей будинок – сімейне вогнище, де дуже затишно та комфортно живеться двом закоханим.

Всесвіт може відчувати всі емоції та вгадувати думки, тому ті, хто щиро вірить у диво та виконання бажань, можуть сміливо розраховувати на якнайшвидше виконання задуманого.

Як загадати бажання, аби бути здоровим

Кажуть, що Місяць, що зростає, символізує молодість і силу.

Щоб загадати бажання на гарне самопочуття, потрібно вибрати міцне дерево із густою кроною та міцними гілками.

У годину Молодого місяця необхідно прийти до цього дерева, обв’язати одну з гілок красивою стрічкою і в думках уявити те, про що мрієте.