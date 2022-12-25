Люди проводили особые обряды на Новолуние еще с давних времен. Кроме этого, многие совершают разнообразные ритуалы, читают заговоры и загадывают желания.

Все это только для того, чтобы улучшить жизнь и изменить судьбу. Как загадать желание на Новолуние – читайте в материале.

Чтобы желание быстрее сбылось, нужно:

четко его формулировать;

не загадывать много желаний, оно должно быть лаконичным и точным;

не добавлять к нему частицы не и слова нет или не нужно;

не загадывать желания, которые могут навредить другим;

визуализировать свое желание в момент загадывания.

Как загадать желание на новолуние

Чтобы мечту побыстрее услышали во Вселенной, можно провести небольшой ритуал с помощью свечи. Уединитесь в тихом помещении и зажгите свечу в тот час, когда на небе рождается новая Луна. Считается, что силой мысли можно передать информацию во Вселенную, где Новолуние реализует весь свой энергетический потенциал. Далее пламя свечи необходимо задуть и постараться отпустить мечты, чтобы не мешать Новолунию в его работе. Можно записать желание в лунный блокнот. Для этого просто напишите все, о чем мечтаете, на чистом листе бумаги. Для этого метода понадобится красивый блокнот – обязательное условие правильно проведенного обряда. Белая бумага символизирует чистоту помыслов и стремление к исполнению мечты. В начале Новолуния следует записать все самые сокровенные мысли. Можно не ограничиваться чем-нибудь одним, а попросить Вселенную, чтобы сбылось несколько желаний. Главное – не показывать никому написанное, а еще лучше – спрятать блокнот в сокровенное место, где он будет защищен от посторонних глаз. Напишите желание на треугольнике. Для этого из красной бумаги вырежьте несколько правильных треугольников, на каждом из которых напишите заветную мечту. Все треугольники после этого необходимо сложить в чистый конверт и туда же поместить свою фотографию.

Как загадать желание на Новолуние на любовь

Если вы хотите найти взаимную любовь, то может помочь такой ритуал: нужно посмотреть на Новолуние и сложить ладони домиком над глазами.

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Далее необходимо представить, что этот дом – семейный костер, где очень уютно и комфортно живется двум влюбленным.

Вселенная может чувствовать все эмоции и угадывать мысли, поэтому искренне верящие в чудо и исполнение желаний могут смело рассчитывать на скорейшее исполнение задуманного.

Как загадать желание, чтобы быть здоровым

Говорят, что растущая Луна символизирует молодость и силу.

Чтобы загадать желание на хорошее самочувствие, нужно выбрать крепкое дерево с густой кроной и крепкими ветвями.

В час Новолуния необходимо прийти к этому дереву, обвязать одну из веток красивой лентой и мысленно представить то, о чем мечтаете.