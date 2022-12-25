Люди проводили особые обряды на Новолуние еще с давних времен. Кроме этого, многие совершают разнообразные ритуалы, читают заговоры и загадывают желания.
Все это только для того, чтобы улучшить жизнь и изменить судьбу. Как загадать желание на Новолуние – читайте в материале.
Чтобы желание быстрее сбылось, нужно:
- четко его формулировать;
- не загадывать много желаний, оно должно быть лаконичным и точным;
- не добавлять к нему частицы не и слова нет или не нужно;
- не загадывать желания, которые могут навредить другим;
- визуализировать свое желание в момент загадывания.
Как загадать желание на новолуние
- Чтобы мечту побыстрее услышали во Вселенной, можно провести небольшой ритуал с помощью свечи. Уединитесь в тихом помещении и зажгите свечу в тот час, когда на небе рождается новая Луна. Считается, что силой мысли можно передать информацию во Вселенную, где Новолуние реализует весь свой энергетический потенциал. Далее пламя свечи необходимо задуть и постараться отпустить мечты, чтобы не мешать Новолунию в его работе.
- Можно записать желание в лунный блокнот. Для этого просто напишите все, о чем мечтаете, на чистом листе бумаги. Для этого метода понадобится красивый блокнот – обязательное условие правильно проведенного обряда. Белая бумага символизирует чистоту помыслов и стремление к исполнению мечты. В начале Новолуния следует записать все самые сокровенные мысли. Можно не ограничиваться чем-нибудь одним, а попросить Вселенную, чтобы сбылось несколько желаний. Главное – не показывать никому написанное, а еще лучше – спрятать блокнот в сокровенное место, где он будет защищен от посторонних глаз.
- Напишите желание на треугольнике. Для этого из красной бумаги вырежьте несколько правильных треугольников, на каждом из которых напишите заветную мечту. Все треугольники после этого необходимо сложить в чистый конверт и туда же поместить свою фотографию.
Как загадать желание на Новолуние на любовь
Если вы хотите найти взаимную любовь, то может помочь такой ритуал: нужно посмотреть на Новолуние и сложить ладони домиком над глазами.
Далее необходимо представить, что этот дом – семейный костер, где очень уютно и комфортно живется двум влюбленным.
Вселенная может чувствовать все эмоции и угадывать мысли, поэтому искренне верящие в чудо и исполнение желаний могут смело рассчитывать на скорейшее исполнение задуманного.
Как загадать желание, чтобы быть здоровым
Говорят, что растущая Луна символизирует молодость и силу.
Чтобы загадать желание на хорошее самочувствие, нужно выбрать крепкое дерево с густой кроной и крепкими ветвями.
В час Новолуния необходимо прийти к этому дереву, обвязать одну из веток красивой лентой и мысленно представить то, о чем мечтаете.