Двойники Владимира Путина могут какое-то время продолжать обманывать россиян и весь мир, если президента РФ ликвидируют. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

По его словам, россиянам выгодно, чтобы Путин был на месте.

— Вы должны понимать, что многое решает не Путин, а другие люди. За любым лидером стоит другой лидер — тот, что сильнее, и тот, у которого больше власти. Даже с Путиным такая ситуация, — добавил он.

Информация о том, что у Путина есть двойники, давно перестала быть таблоидной. Сейчас существование “коллективного” Путина обсуждают на всех уровнях. В украинской разведке уже говорили о наличии доказательств, указывающих на использование российским диктатором технологии двойников.