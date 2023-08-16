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Решают другие люди: мольфар сказал, что будет с двойниками после смерти Путина

16 августа 2023, 15:54
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Що буде з двійниками Путіна після його смерті - прогноз мольфара

Двойники Владимира Путина могут какое-то время продолжать обманывать россиян и весь мир, если президента РФ ликвидируют. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

По его словам, россиянам выгодно, чтобы Путин был на месте.

— Вы должны понимать, что многое решает не Путин, а другие люди. За любым лидером стоит другой лидер — тот, что сильнее, и тот, у которого больше власти. Даже с Путиным такая ситуация, — добавил он.

Информация о том, что у Путина есть двойники, давно перестала быть таблоидной. Сейчас существование “коллективного” Путина обсуждают на всех уровнях. В украинской разведке уже говорили о наличии доказательств, указывающих на использование российским диктатором технологии двойников.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Владимир Путин Россия
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