У мережі можна знайти безліч фото, на яких кривавий диктатор Володимир Путін цілує чужих дітей, що може здатися вкрай дивним. Колись користувачі навіть запускали флешмоб, публікуючи такі знімки з хештегом #Pedoputin, що прямо натякав на те, що президент РФ нерівно дихає до маленьких дітей.

Мольфар і таролог Макс Гордєєв вирішив відповісти на запитання, чи є Путін педофілом і чому він так дивно спілкується з дітьми.

– Я думаю, що ні. Чому він так поводиться з дітьми? Тому що в нього трохи неадекватна тематика з батьківством, а тому діти в нього викликають більш батьківське ставлення, – зазначив мольфар.

Додає, у диктатора абсолютно немає до дітей сексуального підтексту, просто в нього дуже нереалізоване батьківство.

– Останнім часом він перебуває в цілковитій закритій фазі – бункері чи ще десь, а тому не має можливостей спілкуватися з дітьми, як, наприклад, дідусь чи батько. Коли ця можливість з’являється, він так реагує на дітей, у нього вони викликають ось такі почуття, – наголосив Гордєєв.

Раніше мольфар також сказав, чи був у Путіна секс із пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Гордєєв цього не виключив, проте сказав, що стосунки між ними більше схожі на флірт.