Олександр Лукашенко знаходиться у морально важкому стані. Диктатор переживає, що його приберуть слідом за Путіним.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Він думав, що все буде добре, а виявилося як завжди. Тому зараз він знаходиться у своєрідній депресії і дуже переживає, бо розуміє, що коли не стане Путіна, його також приберуть, – переконаний мольфар.

За словами Гордєєва, після смерті Лукашенка в Білорусі почнуться сильні перевороти, які вже готуються.

– Лукашенко розуміє, що він зайшов дуже далеко і назад шляху немає. Він тримається на останньому диханні, – додав Гордєєв.