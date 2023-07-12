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Усидеть на двух стульях: мольфар увидел вероятность поддержки России Китаем

12 июля 2023, 19:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Китай

Китай хочет остаться на двух стульях на фоне полномасштабного вторжения. Мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе, поддержит ли Китай полноценно РФ в войне с Украиной.

— Эта страна сейчас в неопределенности. Они пытаются иметь отстранненную историю. Они обдумывают так, чтобы остаться в хороших отношениях с обеими сторонами. Официально никто Россию поддерживать не будет, — уверяет Гордеев.

Однако, мольфар считает, что Китай теперь беспокоится за свою безопасность с военной точки зрения.

— Эта страна сейчас накапливает силы своей армии. Это может быть нам намеком на то, что Россия может напасть на Китай, или даже наоборот. Не исключаю и конфликты между ними, — уверяет Макс.

Впрочем, даже потенциальных союзников России ждет ответственность за содеянное — мольфар раскрыл, будет ли ждать Иран наказание за поставку Шахедов РФ. Помощников России ждет расплата за каждую жизнь, которую забрали беспилотники.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Китай
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