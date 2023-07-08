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Працює карма. Мольфар побачив покарання для Ірану за Шахеди

8 Липня 2023, 07:17
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи покарають Іран за постачання шахедів Росії

Іран чекатиме покарання за поставки Шахедів Росії. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Під час розкладу таро випали три карти, які несуть сильну руйнівну силу: смерті, башти та місяця.

– Це карти, які символізують негатив. Усе, що Іран зробив для нашої країни, кармічно до них повернеться. У вигляді вибухів чи в якомусь подібному форматі.

За словами Гордєєва, кармічне покарання чекатиме на кожного, хто створював ці дрони, а також брав участь у їхніх поставках Росії. Покарання буде за кожне життя, яке забрали Шахеди.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Іран Війна в Україні Росія
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