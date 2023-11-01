Взимку волосся треба ховати під шапку, щоб воно не страждало від низької температури та не випадало. Проте і в холодну пору року зачіска потребує догляду не менше, ніж навесні. Тож стрижки та фарбування у грудні ніхто не скасовував. Можна навіть підлаштувати похід до салону краси під фази Місяця.

Факти ICTV дослідили місячний календар стрижок на грудень 2023 року, щоб ви запланували похід до перукарні у найсприятливіший для цього день.

Місячний календар стрижок на грудень 2023: коли краще стригти волосся

У грудні буде кілька особливо сприятливих днів, щоби підкоротити кінчики чи змінити зачіску на коротшу.

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Можна запланувати оновлення, наприклад, на 4 грудня. Також сприятливими днями для стрижки в останній місяць року будуть 5, 7, 15, 24 та 26 грудня – саме можна встигнути підготуватися до святкування Нового року.

На 8 грудня варто запланувати процедури, що допоможуть укріпити волосся, проте ніяких стрижок, фарбування чи завивок. Цього дня власникам та власницям довгого волосся рекомендовано збирати його в хвіст чи пучок та не забувати про головний убір. Також експериментувати з оздоровчими масками можна майже усю другу половину грудня, зокрема практично весь тиждень до Нового року.

В які дні не можна стригти волосся у грудні 2023

Останній місяць року практично не має поганих днів для стрижки – усі або сприятливі, або нейтральні. Втім, є пара дат, на які краще не планувати похід до перукаря – це, зокрема, 11 грудня. Проте, ще гіршим днем для стрижки астрологи вважають 28 грудня і категорично не рекомендують обрізати волосся.

Сприятливі дні для зміни іміджу у грудні 2023

Якщо вам потрібно пофарбуватися чи завити волосся, сміливо плануйте обидві процедури краси на 5, 11, 17 та 25 грудня. До речі, 25 грудня вважається сприятливим днем для експериментів із зачісками, тож можна не просто затонувати сивину, а й зважитися на сміливіші кроки. Тим паче, до Нового року лишиться всього кілька днів, тож можна увійти в 2024-й в оновленому вигляді.

Також зверніть увагу на 5 грудня – завивка, зроблена у цей час, протримається довго.

Коли зростаючий Місяць у грудні 2023 – дати

Під час повні всі фізіологічні процеси організму досягають піку. У грудні побачити повний Місяць на небі можна буде 27 грудня.

Цікаво, що цей день не є найкращим для походу в салон краси, бо його характеризують як нейтральний та неоднозначний. Стрижка 27 грудня може принести удачу чи, навпаки, погіршити настрій. Краще не ризикувати з укладкою та освітленням волосся. Якщо вам конче треба пофарбуватися, не експериментуйте з кольором – віддайте перевагу природним відтінкам.

Водночас це дуже вдалий час для оздоровлення вашого волосся – порадуйте його живильною маскою, миттям у травʼяному відварі чи іншою корисною процедурою.