Путин не доверил свою защиту кадыровцам во время переворота Пригожина и ЧВК Вагнера. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе раскрыл, почему Кадыров и его солдаты так и не успели помочь кремлевскому диктатору.

— Путин никому не доверяет. Я вижу, что он сидел в каком-то отдельном месте и что-то себе думал. Может, ему и хотели помочь решить вопрос с переворотом, но он отказался, — уверяет мольфар.

Гордеев уверен, что Путин действительно испугался солдат ЧВК Вагнер, которые следовали в сторону Москвы.

— Он пытался убежать и спрятаться, ведь доверять кому-то одному он просто не мог, — заявил Макс.

Впрочем, это не первая и точно не последняя попытка военного переворота на территории России. Ранее мольфар раскрыл, что революции в России планировались и раньше, но Кремль оперативно находил тех, кто имел возможность пошатнуть трон Путина. Сейчас революционеры в ожидании бунта.