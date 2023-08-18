У Росії планувалася революція, однак допоки при владі не з’явиться людина, яка вирішить виступити проти режиму Путіна, глобальних змін чекати не варто. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– На даний час революція може бути. Мало того, вона намічалась, уже були можливості. Але людей, які хотіли спланувати революцію, знайшли та закрили, – пояснює він.

За словами Гордєєва, зараз революціонери чекають, аби підняти бунт. Утім справжній розкол, на думку мольфара, буде саме у владі.

– Люди, які хочуть звільнитися від цієї влади та жити нормально, є. Але поки при владі не буде людей, які захочуть виступити проти та переламати всю цю ситуацію, глобальної революції у Росії ми не побачимо, – зауважив він.