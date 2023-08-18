Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Чекають, аби підняти бунт: мольфар побачив, хто влаштує революцію у Росії

18 Серпня 2023, 07:56
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи буде в рф революція і хто буде її організатором

У Росії планувалася революція, однак допоки при владі не з’явиться людина, яка вирішить виступити проти режиму Путіна, глобальних змін чекати не варто. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– На даний час революція може бути. Мало того, вона намічалась, уже були можливості. Але людей, які хотіли спланувати революцію, знайшли та закрили, – пояснює він.

За словами Гордєєва, зараз революціонери чекають, аби підняти бунт. Утім справжній розкол, на думку мольфара, буде саме у владі.

– Люди, які хочуть звільнитися від цієї влади та жити нормально, є. Але поки при владі не буде людей, які захочуть виступити проти та переламати всю цю ситуацію, глобальної революції у Росії ми не побачимо, – зауважив він.

Читайте також:
Бунт у РФГотуються ретельно: мольфар сказав, коли в РФ буде повалення влади

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Росія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь