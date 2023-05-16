Часто людей лякає присутність павуків у їхньому домі. Їхню наявність прирівнюють до неохайності господарів. Проте народні прикмети свідчать про зворотнє.

Чому не можна вбивати павуків, розповідають Факти ICTV.

Чому не можна вбивати павуків

Павук у будинку – до щастя. За прикметами, навіть павутиння є символом удачі та позитивної енергетики. Воно дарує благополуччя для сімʼї та оселі. Тому, коли людина вбиває павука, вона притягує до себе негатив.

У релігії вбивство павука вважається гріхом. Адже у Новому Завіті є історія про те, як павучки вберегли від смерті ще маленького Ісуса Христа. Тоді Йосип із Марією тримали шлях до Єгипту. Щоби сховатися від переслідувачів, вони увійшли в печеру, вхід якої був оплетений павутиною.

Народні прикмети, чому не можна вбивати павуків