Часто людей лякає присутність павуків у їхньому домі. Їхню наявність прирівнюють до неохайності господарів. Проте народні прикмети свідчать про зворотнє.
Чому не можна вбивати павуків, розповідають Факти ICTV.
Чому не можна вбивати павуків
Павук у будинку – до щастя. За прикметами, навіть павутиння є символом удачі та позитивної енергетики. Воно дарує благополуччя для сімʼї та оселі. Тому, коли людина вбиває павука, вона притягує до себе негатив.
У релігії вбивство павука вважається гріхом. Адже у Новому Завіті є історія про те, як павучки вберегли від смерті ще маленького Ісуса Христа. Тоді Йосип із Марією тримали шлях до Єгипту. Щоби сховатися від переслідувачів, вони увійшли в печеру, вхід якої був оплетений павутиною.
Народні прикмети, чому не можна вбивати павуків
- Вважається, що слід звертати увагу і на розташування павука. Якщо він сплів павутину на стелі – очікуйте всіляких благ; на стіні – новин; в кутку – до важливого послання.
- Якщо побачили павука на дверях, очікуйте гостей. Коли ж він сплів там павутину – гості затримаються у вас на кілька днів.
- Коли павук несподівано впав на стіл або підлогу – ваше фінансове становище швидко зросте.
- Павук спускається по стіні? Незабаром у вашій родині будуть добрі звістки!
- Буває, що ви прокидаєтеся, а павук уже сидить на обличчі. Та не варто лякатися – такий сюрприз є символом щастя в житті.
- Павук, який заплутався у волоссі, віщує велике і сильне кохання.
Читайте також:Прикмети для вагітних: чи можна жінкам шити і вʼязати