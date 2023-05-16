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Астрологія

Відповідь здивує: чому не можна вбивати павуків у будинку

16 Травня 2023, 17:52
Асоян Каріна редакторка стрічки
чому не можна вбивати павуків
Джерело: Unsplash

Часто людей лякає присутність павуків у їхньому домі. Їхню наявність прирівнюють до неохайності господарів. Проте народні прикмети свідчать про зворотнє.

Чому не можна вбивати павуків, розповідають Факти ICTV.

Чому не можна вбивати павуків

Павук у будинку – до щастя. За прикметами, навіть павутиння є символом удачі та позитивної енергетики. Воно дарує благополуччя для сімʼї та оселі. Тому, коли людина вбиває павука, вона притягує до себе негатив.

У релігії вбивство павука вважається гріхом. Адже у Новому Завіті є історія про те, як павучки вберегли від смерті ще маленького Ісуса Христа. Тоді Йосип із Марією тримали шлях до Єгипту. Щоби сховатися від переслідувачів, вони увійшли в печеру, вхід якої був оплетений павутиною.

Народні прикмети, чому не можна вбивати павуків

  • Вважається, що слід звертати увагу і на розташування павука. Якщо він сплів павутину на стелі – очікуйте всіляких благ; на стіні – новин; в кутку – до важливого послання.
  • Якщо побачили павука на дверях, очікуйте гостей. Коли ж він сплів там павутину – гості затримаються у вас на кілька днів.
  • Коли павук несподівано впав на стіл або підлогу – ваше фінансове становище швидко зросте.
  • Павук спускається по стіні? Незабаром у вашій родині будуть добрі звістки!
  • Буває, що ви прокидаєтеся, а павук уже сидить на обличчі. Та не варто лякатися – такий сюрприз є символом щастя в житті.
  • Павук, який заплутався у волоссі, віщує велике і сильне кохання.
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