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Астрология

Ответ удивит: почему нельзя убивать пауков в доме

16 мая 2023, 17:52
Асоян Карина редактор ленты
чому не можна вбивати павуків
Источник: Unsplash

Часто людей пугает присутствие пауков в их доме. Их появление приравнивают к неряшливости хозяев. Однако народные приметы говорят обратное.

Почему нельзя убивать пауков, рассказывают Факты ICTV.

Почему нельзя убивать пауков

Паук в доме — к счастью. По приметам, даже паутина является символом удачи и положительной энергетики. Она притягивает благополучие для семьи и дома. Поэтому, когда человек убивает паука, он привлекает к себе негатив.

В религии убийство паука считается грехом. Ведь в Новом Завете есть история о том, как эти паучки уберегли от смерти еще маленького Иисуса Христа. Тогда Иосиф с Марией держали путь в Египет. Чтобы спрятаться от преследователей, они вошли в пещеру, вход которой был оплетен паутиной.

Народные приметы, почему нельзя убивать пауков

  • Считается, что следует обращать и на расположение паука. Если он сплел паутину на потолке — ожидайте всевозможных благ; на стене — новостей; в углу — к важному посланию.
  • Если увидели паука на двери, ожидайте гостей. Когда же он сплел там паутину — гости задержатся у вас на несколько дней.
  • Когда паук неожиданно упал на стол или пол — ваше финансовое положение быстро возрастет.
  • Паук спускается по стене? Скоро в вашей семье будут хорошие вести!
  • Бывает, что вы просыпаетесь, а паук уже сидит на лице. Но не стоит пугаться – такой сюрприз является символом счастья в жизни.
  • Паук, который запутался в волосах, предвещает большую и сильную любовь.
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