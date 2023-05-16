Часто людей пугает присутствие пауков в их доме. Их появление приравнивают к неряшливости хозяев. Однако народные приметы говорят обратное.

Почему нельзя убивать пауков, рассказывают Факты ICTV.

Почему нельзя убивать пауков

Паук в доме — к счастью. По приметам, даже паутина является символом удачи и положительной энергетики. Она притягивает благополучие для семьи и дома. Поэтому, когда человек убивает паука, он привлекает к себе негатив.

В религии убийство паука считается грехом. Ведь в Новом Завете есть история о том, как эти паучки уберегли от смерти еще маленького Иисуса Христа. Тогда Иосиф с Марией держали путь в Египет. Чтобы спрятаться от преследователей, они вошли в пещеру, вход которой был оплетен паутиной.

Народные приметы, почему нельзя убивать пауков