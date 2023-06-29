Ситуація із ЗАЕС зараз дуже напружена – ймовірність вибуху є, але найближчий місяць можна видихнути. Найбільша небезпека чекає ЗАЕС у другій половині серпня, впевнена астрологиня Христина Анютіна-Васильченко.

– Як показує практика, подія не відбувається тоді, коли її всі чекають. Я бачу, що на тлі галасу зараз вивозиться все найцінніше з атомної електростанції – відволікається увага від інших речей, – заявила вона.

Астрологиня впевнена, що найнебезпечніший період буде з 16 серпня по 6 жовтня. Це буде успіх контратаки, що збільшує ймовірність провокацій з боку РФ і тероризму Путіна.

– Найнебезпечніші осередки ЗАЕС – це 2, 3 і 4 реактор. Якщо порівнювати ситуацію з Чорнобилем, то тут більше болю, пов’язаного з навмисністю і випадковістю того, що відбувається, – вважає Анютіна-Васильченко.

Астрологиня побачила, що теракт на Запорізькій АЕС може відбутися вночі ракетою ззовні та буде схожий на “інфаркт для країни”. Від вибуху постраждають усі, але Україна зможе оговтатися.

Основна небезпека – для Півдня України, адже вода піде за течією, а вітер дмухатиме в бік Мелітополя, Маріуполя та Краснодара. Торкнеться також і Дніпра з Кривим Рогом.

Крім того, є небезпека і для Києва – це може бути потрапляння в церкву або метро. Не виключено, що для цього залучать ракети та літаки.

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