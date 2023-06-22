Запорізька АЕС – одна з найбільших і найважливіших атомних електростанцій України. З огляду на всі події, існує зрозумілий і логічний інтерес до безпеки та можливості її підриву російськими окупантами.

Екстрасенс і таролог Віктор Литовський поділився з Фактами ICTV планами РФ, а саме – чи підірвуть ЗАЕС і чи спробують інші країни якось зупинити ворога від цього кроку.

За його словами, розклад карт не дуже втішний та вказує на те, що можуть бути показові і, як вважають окупанти, контрольовані диверсії, підриви, спрямовані на демонстрацію сили і намірів.

– Однак плани можуть піти не так, як розраховували спочатку, а тому ситуація може вийти з-під контролю. Карта Вежі попереджає про колосальні наслідки і руйнування, які стосуватимуться не тільки території України, а нестимуть глобальні негативні наслідки у світовому масштабі, – зазначає таролог.

Додає, остаточне рішення наразі ще не ухвалене і розглядається кілька можливих сценаріїв для здійснення цього теракту. Ситуація перебуває в підвішеному стані, але в будь-якому разі фінальні комбінації розкладу з цього питання не райдужні.

Крім того, з боку РФ будуть спроби звинуватити в цьому теракті ЗСУ та уряд України.

За словами Литовського, вплинути на ситуацію може Міжнародне співтовариство, включно з ООН, МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями, які можуть використовувати свої політичні та дипломатичні засоби. Але крім глибокого занепокоєння з боку представників міжнародних організацій та урядів країн – нічого не буде.

– Спроби запобігти катастрофі нагадуватимуть нам спроби зупинити потяг не на станції, поки він стоїть, а вже тоді, коли він зійшов з рейок, – каже екстрасенс.

Будуть обіцянки і спроби щодо впливу на ситуацію з боку людини, яка має достатній рівень авторитету і важелі впливу на те, щоб до неї дослухався сам Путін і представники терористичної держави, але обіцянки, що будуть дані, не будуть реалізовані і не принесуть бажаних плодів.

Також карти показують наявність декількох варіантів розвороту ситуації, але вони відрізнятимуться тільки негативними наслідками.