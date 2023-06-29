Ситуация из ЗАЭС сейчас очень напряженная — вероятность взрыва есть, но ближайший месяц можно выдохнуть. Наибольшая опасность ждет ЗАЭС во второй половине августа, уверена астролог Кристина Анютина-Васильченко.

— Как показывает практика, событие не происходит тогда, когда его все ждут. Я вижу, что на фоне шумихи сейчас вывозится все самое ценное из атомной электростанции — отвлекается внимание от других вещей, — заявила она.

Астролог уверена, что самый опасный период будет с 16 августа по 6 октября. Это будет успех контратаки, что увеличивает вероятность провокаций со стороны РФ и терроризма Путина.

— Самые опасные очаги ЗАЭС — это 2, 3 и 4 реактор. Если сравнивать ситуацию с Чернобылем, то здесь больше боли, связанной с намеренностью и случайностью происходящего, — считает Анютина-Васильченко.

Астролог увидела, что теракт на Запорожской АЭС может состояться ночью ракетой извне и будет похож на “инфаркт для страны”. От взрыва пострадают все, но Украина сможет прийти в себя.

Основная опасность — для Юга Украины, ведь вода пойдет по течению, а ветер будет дуть в сторону Мелитополя, Мариуполя и Краснодара. Коснется также и Днепра с Кривым Рогом.

Кроме того, есть опасность и для Киева — это может быть попадание в церковь или метро. Не исключено, что для этого задействуют ракеты и самолеты.

Помимо ЗАЭС, весь мир интересует судьба зачинщика гражданской войны в РФ — мольфар рассказал, будет ли Путин убирать Пригожина. Эксперт считает, что этот конфликт очень хорошо спланирован, чтобы обмануть всех.