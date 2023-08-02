Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Відбудеться 100%! Мольфар сказав, коли Україна вступить до НАТО

2 Серпня 2023, 18:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чи вступить Україна в НАТО

Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи вступить Україна в НАТО до кінця війни.

Каже, поки що навряд чи, оскільки у розкладі Таро випала карта Невизначеності.

– У нас є пункти, які ми ще не можемо дати для ЄС. Насправді, їх дуже багато, тому наразі – ні. Але я бачу, що після перемоги це відбудеться 100%. Просто потрібно трохи почекати і, звісно, розраховувати тільки на себе, – наголосив Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв сказав, чи розмістить НАТО свої війська в Україні. За його словами, вони не хочуть себе втягувати напряму в цю війну, тож дуже обережні у своїх намірах.

Але він наголосив, що імовірність солдат НАТО на території України є, хоч,, можливо, й не така, яку ми б хотіли.

Читайте також:
решатся ли российские оккупанты взорвать ЗАЭСІмовірність є: мольфар сказав, чи зважаться російські окупанти підірвати ЗАЕС

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
НАТО Україна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь