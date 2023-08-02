Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи вступить Україна в НАТО до кінця війни.

Каже, поки що навряд чи, оскільки у розкладі Таро випала карта Невизначеності.

– У нас є пункти, які ми ще не можемо дати для ЄС. Насправді, їх дуже багато, тому наразі – ні. Але я бачу, що після перемоги це відбудеться 100%. Просто потрібно трохи почекати і, звісно, розраховувати тільки на себе, – наголосив Гордєєв.

Раніше Макс Гордєєв сказав, чи розмістить НАТО свої війська в Україні. За його словами, вони не хочуть себе втягувати напряму в цю війну, тож дуже обережні у своїх намірах.

Але він наголосив, що імовірність солдат НАТО на території України є, хоч,, можливо, й не така, яку ми б хотіли.