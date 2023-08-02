Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, вступит ли Украина в НАТО до конца войны.

Говорит, в настоящее время вряд ли, поскольку в раскладе Таро выпала карта Неопределенности.

— У нас есть пункты, которые мы еще не можем дать для ЕС. На самом деле, их очень много, поэтому пока – нет. Но, я вижу, что после победы это произойдет 100%. Просто нужно немного подождать и, конечно, рассчитывать только на себя, — подчеркнул Гордеев.

Ранее Макс Гордеев говорил, разместит ли НАТО свои войска в Украине. По его словам, они не хотят себя втягивать напрямую в эту войну, поэтому очень осторожны в своих намерениях.

Но он подчеркнул, что вероятность солдат НАТО на территории Украины есть, хотя, возможно, и не такая, какую мы бы хотели.