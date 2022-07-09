Зростаючий Місяць у серпні 2022 припадає на першу половину місяця — з 1 по 11 число.

Перша фаза небесного світила в останній місяць літа припаде на 1-4 серпня. 5 числа настане перша чверть. Друга пройде з 6 по 11 число, і 12 серпня українці зможуть спостерігати за повним Місяцем.

Зростаючий Місяць — позитивний час для починань. Саме час зробити те, що давно відкладали, оскільки сила супутника надасть потужного імпульсу розвитку.

Зараз дивляться

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в серпні 2022 – 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця в серпні 2022 – 1, 5, 6, 9.

Раніше ми також публікували місячний календар на серпень 2022. За його допомогою ви зможете більш точно розпланувати плани на третій місяць літа, оскільки Місяць здатний впливати на поведінку як людей, так і всіх інших живих організмів.