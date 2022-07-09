Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Час для починань: коли зростаючий Місяць у серпні 2022

9 Липня 2022, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
зростаючий місяць

Зростаючий Місяць у серпні 2022 припадає на першу половину місяця — з 1 по 11 число.

Перша фаза небесного світила в останній місяць літа припаде на 1-4 серпня. 5 числа настане перша чверть. Друга пройде з 6 по 11 число, і 12 серпня українці зможуть спостерігати за повним Місяцем.

Зростаючий Місяць — позитивний час для починань. Саме час зробити те, що давно відкладали, оскільки сила супутника надасть потужного імпульсу розвитку.

Зараз дивляться

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в серпні 2022 – 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця в серпні 2022 – 1, 5, 6, 9.

Раніше ми також публікували місячний календар на серпень 2022. За його допомогою ви зможете більш точно розпланувати плани на третій місяць літа, оскільки Місяць здатний впливати на поведінку як людей, так і всіх інших живих організмів.

Читайте також:
Час для починань: коли зростаючий Місяць у серпні 2022Посівний календар на липень 2022: коли садити та збирати врожай

Теги
Місяць Місячний календар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь