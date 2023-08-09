Самопроголошеного лідера Білорусі можуть знищити. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи можуть вагнерівці вбити Лукашенка і захопити владу в Білорусі.

– Вони можуть убити лідера Білорусі, але ця ситуація досить-таки складна. Думка і навіть план уже був, але от із реалізацією – на зараз шанси дуже невисокі, – запевняє мольфар.

Утім, Гордєєв вважає, що сили трохи нерівні, і для білорусів зараз усе дуже складно. Враховуючи, що на території країни розгортають табори для бійців ПВК Вагнера, питання залишається відкритим – попереду може щось і статися.

Нагадаємо, що у Путіна є й інші союзники, доля яких зараз під питанням. Раніше мольфар розкрив, чи обміняють Пашу Мерседеса на українських полонених. Як виявилося, у нього є покровитель, завдяки якому священнослужитель не почувається під замком. Шанси на обмін на наших захисників все ж є.