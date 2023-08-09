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Астрология

Все ради власти: мольфар увидел, могут ли вагнеровцы убить Лукашенко

9 августа 2023, 19:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вагнер

Самопровозглашенного лидера Беларуси могут уничтожить. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, могут ли вагнеровцы убить Лукашенко и захватить власть в Беларуси.

— Они могут убить лидера Беларуси, но эта ситуация довольно-таки сложная. Мысль и даже план уже был, но вот с реализацией — на сейчас шансы очень невысоки, — уверяет мольфар.

Впрочем, Гордеев считает, что силы немного неравны, и для белорусов сейчас все очень сложно. Учитывая, что на территории страны разворачивают лагеря для бойцов ЧВК Вагнера, вопрос остается открытым — впереди может что-то и произойти.

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Напомним, что у Путина есть и другие союзники, судьба которых сейчас под вопросом. Ранее мольфар раскрыл, обменяют ли Пашу Мерседеса на украинских пленных. Как оказалось, у него есть покровитель, благодаря которому священнослужитель не чувствует себя взаперти. Шансы обменять его на наших защитников все же есть.

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Олександр Лукашенко ЧВК Вагнера
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