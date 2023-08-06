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Йому допомагає покровитель: мольфар розкрив, чи обміняють Пашу Мерседеса на українських полонених

6 Серпня 2023, 13:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Паша Мерседес

Одіозний священнослужитель УМПЦ МП Паша Мерседес дуже вільно себе почуває навіть будучи ув’язненим. За скандальною особистістю стоїть дуже сильний покровитель.

Мольфар Макс Гордєєв за допомогою розкладу карт Таро з’ясував, чи обміняють Пашу Мерседеса на українських полонених і чи віддадуть Москві. Баченням ситуації Гордєєв поділився в ефірі Ранку у великому місті.

– Його покровитель дуже допомагає Паші почуватися вільним. Я не бачу того, що він почувається погано – у нього все стабільно і нормально, – запевняє мольфар.

Макс вважає, що ймовірність обміну Мерседеса на українських полонених все ж є.

Раніше Гордєєв поглянув на стосунки між Путіним і його воєначальником – це ще одна персона, яка вважається дуже важливою для диктаторського режиму на території РФ. Мольфар розкрив, чи справді Суровікін зрадив Путіна, оскільки він зник з радарів після перевороту Пригожина.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні
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