Повний Місяць у травні 2023 припадає на початок місяця – 5 травня. Супутник Землі з’явиться в небі вже 20.13, а захід сонця очікується вже о 4.30. Астрологи стверджують, що в цей період Місяць буде під знаком Скорпіона.

Супутник Землі активно діє на все живе навколо, зокрема й на людей. Місяць під знаком Скорпіон допоможе ухвалити найвідповідальніші рішення – сконцентруватися на проблемі й вирішити її буде дуже просто. Можна також сміливо братися за щось нове – всі покладені обов’язки й завдання будуть посильними.

Також повний Місяць передбачає успішний збір трав для ліків. Вони даватимуть помітний ефект, але краще з цим не переборщувати.

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Відмовтеся в цей період від алкоголю, за яким також піде і негатив. Постарайтеся не псувати настрій як собі, так і оточенню.

15 місячний день – це також і період спокуси. Дуже велика ймовірність ускладнення стосунків із близьким оточенням. Це може бути справжньою проблемою, але тільки від вас залежить те, як складеться день.

Для тих, кому потрібно знати конкретніший прогноз на цілий місяць, саме час подивитися на місячний календар на травень 2023. Супутник впливає, і дні можуть кардинально відрізнятися один від одного.