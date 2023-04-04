Май — последний месяц весны. Природа ожила, все вокруг зеленое, на улице тепло, а солнышко с каждым днем начинает греть все больше. Кроме погоды, на все живое также влияет лунная активность, которая может нести благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни.

Естественный спутник Земли оказывает сильное воздействие и на людей, в частности — на развитие их дел, удачу или поражение. Чтобы знать, какая дата и для чего благоприятна, необходимо ознакомиться с соответствующим календарем.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на май 2023, чтобы вы могли грамотно распланировать свои дела.

Сейчас смотрят

Фазы Луны в мае 2023

1-4 мая — растущая Луна.

5 мая — полная Луна.

6-18 мая — убывающая Луна.

19 мая — новая Луна.

20-31 мая — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 мая

Благоприятный день в лунном календаре на май, который положителен для воплощения планов. Полезны физические нагрузки, возможны переезды и изменения вида деятельности.

Лунный астропрогноз на 2 мая

Неблагоприятный день для любовных отношений, а также возможны разногласия в деловой сфере и конфликты.

Лунный астропрогноз на 3 мая

Хороший день для самоанализа и разбора личных ошибок, особенно положительным он будет, если вам удастся вынести из них какой-то урок. Благоприятное время, чтобы начать новые тренировки.

Лунный астропрогноз на 4 мая

Наиболее позитивный период для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Главное — хорошо обдумайте их.

Лунный астропрогноз на 5 мая

Негативный лунный день. Возможны конфликты с близкими, постарайтесь ограничить ваше общение в эту дату.

Лунный астропрогноз на 6 мая

Гармоничный период, в который возможно ощущение переизбытка сил. Направьте свою энергию в творческое русло.

Лунный астропрогноз на 7 мая

Благоприятные день для заключения брака. В это время вы можете испытывать радость от бытия, обретения внутренней свободы.

Лунный астропрогноз на 8 мая

Возможны смены настроения. Неплохое время для того, чтобы избавиться от ненужных привычек. Результативными станут саморазвитие и самосовершенствование.

Лунный астропрогноз на 9 мая

Критический день, который идеально было бы провести дома. Не стоит заключать брак или какие-либо другие партнерские соглашения.

Лунный астропрогноз на 10 мая

Хорошее время для разнообразных практик, направленных на очищение, самоанализ, тренировку силы духа. Будьте осторожны, поскольку возможно обострение конфликтов.

Лунный астропрогноз на 11 мая

Позитивный период для творческой и физической активности. Хорошо пройдет коллективная работа, разнообразные поездки и путешествия. Неплохо будет посетить водные процедуры.

Лунный астропрогноз на 12 мая

Идеальное время для завершения начатых дел и построения планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 13 мая

В это время возможна травля, ревность и зависть, поэтому будьте осторожны. Не рекомендуется начинать новые дела.

Лунный астропрогноз на 14 мая

Нейтральный день, в который стоит заняться уже начатыми делами, лечением или профилактикой здоровья. Если планировали что-то новое — отложите на более благоприятную дату.

Лунный астропрогноз на 15 мая

Период неспешных дел, который удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Рекомендуется выспаться и отдохнуть, чтобы набраться сил.

Лунный астропрогноз на 16 мая

Сложный день. Лучше отложить любую активную деятельность на другое время. Постарайтесь сохранить свои силы и не тратить их на то, что вам не нужно.

Лунный астропрогноз на 17 мая

Занимайтесь старыми делами или проблемами, не стоит затевать что-то новое. В это время появляется хорошая возможность взглянуть на все с другой точки зрения и обнаружить то, что ранее было упущено из вида.

Лунный астропрогноз на 18 мая

Хорошее время для крупных покупок, ремонта и любых других “земных” дел. Если партнеры дают советы, прислушайтесь к ним, лишним это не станет.

Лунный астропрогноз на 19 мая

Неблагоприятный день, в который вы можете почувствовать недомогание и понижение жизненного тонуса. Проведите его, решая житейские вопросы.

Лунный астропрогноз на 20 мая

Это время хорошее для начинаний. Также стоит обратить внимание на негативные качества.

Лунный астропрогноз на 21 мая

Возможны обострения конфликтов, а потому весь негатив направьте в физическую активность. Также можно заняться построением планов на будущее и подумать над новыми идеями.

Лунный астропрогноз на 22 мая

Положительное время для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений.

Лунный астропрогноз на 23 мая

Не стоит пренебрегать собственными принципами. Будьте решительнее, чтобы ваши планы не поддались существенным изменениям.

Лунный астропрогноз на 24 мая

Благоприятный день в лунном календаре на май. Отлично продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты.

Лунный астропрогноз на 25 мая

Плодотворное время для деловой активности. Если у вас есть идеи, не бойтесь их продвигать, в этот период большая вероятность того, что они получат поддержку.

Лунный астропрогноз на 26 мая

В это время могут всплыть старые неразрешенные дела, а потому они отнимут немало сил. Хороший день для поездок, путешествий, командировок. Возможно построение планов и новых проектов.

Лунный астропрогноз на 27 мая

Уделите свое внимание незаконченным делам, которые требуют рутинного исполнения. Возможно обострение конфликтов.

Лунный астропрогноз на 28 мая

Будьте готовы к борьбе с обманом и иллюзиями. Не выпускайте негатив на окружающих вас людей.

Лунный астропрогноз на 29 мая

Благоприятный период для творчества, любви и духовных поисков. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела.

Лунный астропрогноз на 30 мая

Позитивный и энергетически мощный лунный день. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам.

Лунный астропрогноз на 31 мая

Негативный день для любовных и других межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий.