Травень – місяць, найближчий до літа. Вже вся природа ожила, а наш гардероб став легшим. Зазвичай у такі періоди хочеться змін, які часто стосуються зовнішності, наприклад, волосся.

Щоби коси були густими і здоровими, необхідно знати сприятливі та несприятливі дні для походу до перукаря, адже є періоди, коли перевагу краще надати стрижці, фарбуванню або живильним процедурам.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на травень 2023, за допомогою якого ви зможете спланувати похід до салону на найбільш позитивну дату.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 травня

Останній місяць весни починається з Місяця, що росте, а це означає, що стрижка волосся позначиться якнайкраще. Воно почне рости швидше, корені зміцняться, а його загальна якість поліпшиться.

Астропрогноз на 2 травня

Знову-таки, хочете, щоб чуприна росла швидше – зістрижіть кінчики. Цього дня позитивно минуть будь-які маніпуляції з волоссям.

Астропрогноз на 3 травня

Фарбувати волосся сьогодні небажано, а ось зістригти кінчики – можна. Зачіска має бути простою й нехитрою.

Астропрогноз на 4 травня

Після стрижки цього дня ріст волосся прискориться, проте воно може стати неслухняним і пористим. Добре минуть оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 5 травня

У цей період краще віддати перевагу прямому волоссю, ніж кучерям. Загалом, не найсприятливіший день для маніпуляцій із волоссям.

Астропрогноз на 6 травня

Стригти волосся варто в тому разі, якщо хочете уповільнити його ріст, але зміцнити корені. Хороший день для поживних і оздоровчих процедур.

Астропрогноз на 7 травня

Можна пофарбувати волосся у світлий або рудий колір натуральними барвниками.

Астропрогноз на 8 травня

Місяць усе ще у спадній фазі, а отже, стригтися варто лише тим, хто хоче зберегти зачіску довше. Можна пофарбуватися в колір, який у вас був у найуспішніший період життя.

Астропрогноз на 9 травня

Несприятливий день для походу в салон, тому краще перенести його на іншу дату. Зачіска сьогодні має бути простою.

Астропрогноз на 10 травня

Позитивний період для волосся. Стрижка додасть йому здоров’я, фарбування мине вдало. Цього дня можна не боятися експериментувати з кольором.

Астропрогноз на 11 травня

Волосся краще пофарбувати у світлий тон, а в зачіску додати металеві прикраси. Зістригати кінці варто в тому разі, якщо хочете уповільнити їхній ріст.

Астропрогноз на 12 травня

Цього дня не варто зістригати волосся надто сильно. Якщо запланували фарбування, то тільки в природний колір.

Астропрогноз на 13 травня

Несприятливий день для зміни довжини і фарбування.

Астропрогноз на 14 травня

Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго. Можна пофарбуватися натуральними барвниками в темний відтінок.

Астропрогноз на 15 травня

Несприятливий день для маніпуляцій із волоссям. Не можете перенести похід у салон, то віддайте перевагу оздоровчим процедурам, вони ніколи не завадять.

Астропрогноз на 16 травня

Усе ще той період, коли не рекомендується ходити до перукаря.

Астропрогноз на 17 травня

Гарний час для зміни іміджу. Хочете підстригтися? Стрижіться! Запланували фарбування? Теж непогано.

Астропрогноз на 18 травня

Доречна незначна зміна кольору волосся, довжину його краще не чіпати, оскільки сповільниться ріст.

Астропрогноз на 19 травня

Несприятливий день для будь-яких змін, що стосуються кіс.

Астропрогноз на 20 травня

Місяць знову перейшов у фазу росту, а отже, настав час тих, хто хоче прискорити ріст волосся. Швидше рушайте до майстра, щоб він зістриг вам кінчики.

Астропрогноз на 21 травня

Гарний день для зміни довжини волосся і фарбування природними барвниками.

Астропрогноз на 22 травня

У цю дату всі експерименти з волоссям краще відкласти. Непогано буде зробити живильні маски або будь-які інші оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 23 травня

Нова стрижка додасть натхнення, а фарбування волосся натуральними барвниками залучить ділові зв’язки. Зачіска має бути пишною та об’ємною.

Астропрогноз на 24 травня

Хочете змінити довжину і прискорити ріст шевелюри – сміливо йдіть до салону, проте фарбування проводити не варто.

Астропрогноз на 25 травня

Сприятливий день для маніпуляцій із волоссям. Зачіска має бути кучерявою, тому зробіть легкі локони, якщо маєте пряме волосся.

Астропрогноз на 26 травня

Будь-який кардинальний вплив на волосся цього дня несприятливий.

Астропрогноз на 27 травня

Нейтральний час для стрижки та фарбування волосся. Зачіску краще зробити високою, але скромною.

Астропрогноз на 28 травня

Стрижка спричинить ріст волосся, фарбування в природні відтінки додасть сил і настрою.

Астропрогноз на 29 травня

Цього дня волосся краще розчісувати якомога частіше. Стрижку краще відкласти, а ось фарбування провести тільки натуральними барвниками.

Астропрогноз на 30 травня

Хороший день для маніпуляцій із волоссям. Стрижка і фарбування минуть вдало.

Астропрогноз на 31 травня

Якщо хочете поліпшити якість волосся, прискорити його ріст і зміцнити коріння – зістрижіть кінчики. Зачіска має бути незвичайною і яскравою.