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У Путіна є план: мольфар побачив, чи зменшать США військову допомогу Україні у 2024 році

11 Жовтня 2023, 14:06
Валентина Чорна редакторка стрічки
Чи зменшать США військову допомогу Україні у 2024 році - відповідь мольфара
Джерело: Getty Images

Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи зменшать Сполучені Штати військову допомогу Україні у 2024 році.

Розклад карт Таро показав, що у російського диктатора Володимира Путіна є чіткий план дій щодо всіх країн, які підтримують нашу державу.

– Він наймає людей, які намагаються провокувати негативні ситуації. Наприклад, такі ситуації у нас були в Польщі. Але зараз я бачу, що це все буде якимось чином гаситися. Це 100%. І надалі Америка буде першою країною в рейтингу, яка даватиме нам зброю, допомогу, – сказав Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті.

Мольфар наголосив, що у відносинах між Україною та США і надалі все буде добре.

Зараз дивляться

Раніше астролог Дмитро Уранус зробив прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні.

За його словами, ймовірність припинення бойових дій та звільнення всіх територій досягне 90% навесні – влітку 2025 року.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Астрологія Війна в Україні США
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