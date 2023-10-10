У Росії готують станції метро під бомбосховища. Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив, чи знадобляться вони їм.

Каже, бачить прильоти, а отже, укриття громадянам країни-агресора потрібні.

– Прильоти будуть частішими. Хай готуються до того, що наші ЗСУ наближаються до них, бо вони розуміють, що так і є. Буде дуже неочікувано, навіть смерті людей. 100% це їм знадобиться. Хай відчують усе те, що відчували й відчуваємо ми. Але, сподіваюся, що це буде в трикратному форматі, – зазначив мольфар.

Раніше ми також ділилися прогнозом астролога, який сказав, коли закінчиться війна в Україні. За словами Дмитра Урануса, в 2023 році цього точно не очікується, оскільки до грудня будуть важкі бої на території південної частини України та під Бахмутом.

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Каже, план військових на осінь – мінімум узяти Токмак, максимум на кінець року – оточити і звільнити Мелітополь.