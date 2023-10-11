Мольфар Макс Гордеев рассказал, уменьшат ли Соединенные Штаты военную помощь Украине в 2014 году.

Расклад карт Таро показал, что у российского диктатора Владимира Путина есть четкий план действий в отношении всех стран, которые поддерживают наше государство.

— Он нанимает людей, которые пытаются провоцировать негативные ситуации. Например, такие ситуации у нас были в Польше. Но сейчас я вижу, что это все будет каким-то образом гаситься. Это 100%. И в дальнейшем Америка будет первой страной в рейтинге, которая будет давать нам оружие, помощь, — сказал Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті.

Мольфар подчеркнул, что в отношениях между Украиной и США и в дальнейшем все будет хорошо.

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