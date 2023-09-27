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У неї є покровитель: мольфар побачив, як Марія Захарова потрапила до російського МЗС

27 Вересня 2023, 18:05
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Марія Захарова

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, відома за одіозними заявими в бік України, опинилася у відомстві завдяки впливовій людині. Проте сексуального звʼязку із цим покровителем у Захарової немає, розповів мольфар Макс Гордєєв в ефірі програми Ранок у Великому Місті.

– Я не можу сказати, що вона з ним спить, але це якийсь покровитель. Це людина, зацікавлена в ній і дуже доросла, якій сексуальне спілкування не потрібне вже, – пояснив таролог.

Макс Гордєєв додав, що Марія Захарова довго працювала над тим, щоби потрапити до міністерства, використовуючи усі можливі шляхи. Нарешті їй це вдалося завядки знайомству. Мольфар уточнив, що покровитель Захарової перебуває не в Росії.

– Ця людина, найімовірніше, за кордоном, і вона попросила за неї у когось, – показали карти Максу Гордєєву.

Раніше таролог побачив, чи влучать дрони в квартиру пропагандистки Маргарити Симоньян. За словами мольфара, вона їх притягує.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Марія Захарова МЗС Росії
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