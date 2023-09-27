Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, известная одиозными заявлениями в сторону Украины, оказалась в ведомстве благодаря влиятельному человеку. Однако сексуальной связи с этим покровителем у Захаровой нет, рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире программы Ранок у Великому Місті.

— Я не могу сказать, что она с ним спит, но это какой-то покровитель. Это человек, заинтересованный в ней и очень взрослый, которому сексуальное общение не нужно уже, — пояснил таролог.

Макс Гордеев добавил, что Мария Захарова долго работала над тем, чтобы попасть в министерство, используя все возможные пути. Наконец ей это удалось благодаря знакомству. Мольфар уточнил, что покровитель Захаровой находится не в России.

— Этот человек, скорей всего, за границей, и она попросила за нее у кого-то, — показали карты Максу Гордееву.

Ранее таролог увидел, попадут ли дроны в квартиру пропагандистки Маргариты Симоньян. По словам мольфара, она их притягивает.