Це маніпуляція: мольфар побачив, чи застосує Росія ядерну зброю

РФ в умовах війни з Україною активно використовує на полі бою заборонене озброєння. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті розкрив, чи застосує Росія ядерну зброю.

Розклад карт Таро показав, що в цьому світі можливо все, але нині це виключно маніпуляція.

– На сьогодні немає потреби використовувати ядерну зброю. Карта Диявола показує людину, яка маніпулює, провокує, намагається зачепити. Однак фізично вона не може нічого зробити, – запевняє мольфар.

Макс вважає, що зараз про застосування ядерного питання навіть не стоїть і не розглядається.

Зараз дивляться

– Карти вказують на неможливість такого проєкту на цей час у фінансовому плані. Можливо, 1-2 ядерні ракети є, але вони будуть використовуватися в крайньому разі. Напевно, це буде, коли зі США полетить щось на Росію. Дитячий садок – ніхто не буде цього робити. Усі чудово розуміють наслідки цього, – додав мольфар.

Утім, у нас теж буде те, від чого Росія напружиться. Раніше мольфар розповів, чи змінить передання F-16 перебіг війни. Гордєєв вважає, що це помітно наблизить нашу перемогу, а стан нашої країни загалом покращиться.