Каталонський парламент прийняв ухвалу про визнання невинними всіх жінок, звинувачених у чаклунстві на їхній землі в XV і XVII століттях.

Згідно з деякими дослідженнями, в цей період у Каталонії стратили за чаклунство близько тисячі жінок.

Після голосування на користь сувереністів було висунуто пропозицію, яка визнає жінок, обвинувачених та засуджених за чаклунство, жертвами жіноненависницького переслідування, що призвело до вбивства тисячі жінок у всьому світі. Про це повідомляє El Correo.

Постанову підтримали ліві та націоналістичні партії в парламенті Каталонії. Вони порівняли полювання на відьом із феміцидом і виступили за відновлення їхньої пам’яті.

У документі також пропонується владі міст Каталонії розглянути можливість перейменувати площі та вулиці на згадку про жінок, які стали жертвами звинувачень у чаклунстві.

Адже полювання в Каталонії почалося в 1471 році. Усього за десять років, між 1619 та 1629 роками, через звинувачення у чаклунстві була повішена сотня жінок.

Їх зазвичай звинувачували у чаклунстві через раптову загибель дітей, природні катаклізми та поганий врожай. Як метод страти найчастіше обирали не спалювання на вогнищі, а повішення – щоб заощадити на дровах.

У чаклунстві також звинувачували в Німеччині, Норвегії та Шотландії.