Каталонский парламент принял постановление о признании невиновными всех женщин, обвиненных в колдовстве на их земле в XV и XVII веках.

Согласно некоторым исследованиям, в этот период в Каталонии казнили за колдовство около тысячи женщин.

После голосования в пользу суверенистов было выдвинуто предложение, которое признает женщин, обвиняемых и осужденных за колдовство, жертвами женоненавистнического преследования, которое привело к убийству тысячи женщин по всему миру. Об этом сообщает El Correo.

Постановление поддержали левые и националистические партии в парламенте Каталонии. Они сравнили охоту на ведьм с фемицидом и выступили за восстановление их памяти.

В документе также предлагается властям городов Каталонии рассмотреть возможность переименовать площади и улицы в память о женщинах, которые стали жертвами обвинений в колдовстве.

Охота на ведь в Каталонии началась в 1471 году. Всего за десять лет, между 1619 и 1629 годами, из-за обвинения в колдовстве была повешена сотня женщин.

Их обычно обвиняли в колдовстве из-за внезапной гибели детей, природных катаклизмов и плохого урожая. В качестве метода казни чаще всего избирали не сжигание на костре, а повешение — чтобы сэкономить дрова.

В колдовстве также обвиняли в Германии, Норвегии и Шотландии.