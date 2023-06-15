Ретроградний Сатурн почнеться 17 червня і триватиме до 4 листопада 2023 року. Що чекатиме Україну в цей період, читайте в матеріалі.

За словами астрологині Ольги Медвецької, коли йдеться про планету обмежень, суворості, правил і диктатури, то знайти щось хороше в подіях, пов’язаних із нею, доволі складно. Особливо коли зі своїм рухом назад Сатурн повертається до знаку Водолія.

Саме у знаці Водолія розташований Місяць у натальній карті України, коли туди ж заходить Сатурн, то це розпал періоду Саде-Саті. Для країни це означає випробовування для народу.

Астрологиня каже, саме при такому розташуванні Сатурна відносно натального Місяця розпочалася повномасштабна війна.

– Радує те, що Сатурн все ж не дійде до Водолія, а знову розвернеться в останньому градусі перед знаком Водолія і піде своїм прямим шляхом по знаку Риб. Точки з’єднання з натальним Місяцем України Сатурн не досягне (як це було на початку вторгнення), що означає – такого сильного потрясіння ця планета нам не принесе, – запевнила Ольга Медвецька.

Близько 20 липня складеться напружений аспект між ретроградним Сатурном і планетою війни Марсом. Це може принести ускладнення ведення військових наступальних дій або встановлення жорстких правил за допомогою сили, зброї.

Також у цей період діятиме напружений аспект між Плутоном і Сонцем, що збільшить небезпеку на військовій арені. Це буде загострення боротьби за владу, коли в хід можуть іти будь-які засоби.

У період із кінця серпня до початку жовтня буде сильним протистояння між Сатурном і натальним Сонцем України. Такий аспект вже був у березні-квітні 2023 року, а як ми знаємо – астрологія працює за аналогією.

До того ж на початку вересня буде такий же напружений аспект від Сатурна, але вже до натальної Венери. Ця взаємодія також мала місце навесні 2023 року. Все це означає, що в цей період будуть здійснені масовані атаки на об’єкти критичної інфраструктури та цивільні об’єкти.

Таке розташування також може свідчити про певні обмеження, якими буде скуте вище керівництво держави – скоріш за все, президент. Його планам у цей період будуть заважати, хтось влаштовуватиме перешкоди.

Загалом ретроградність Сатурна означає повернення до якихось обов’язків, відповідальності.