Чи справді Путін ховається у бункері

Володимир Путін справді ховається у бункері, оскільки сильно переживає за своє життя. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Йому дійсно побудували якийсь “палац”, у якому він себе реалізовує, у якому він ховається. Цей бункер у нього дійсно є, – каже він.

За словами Гордєєва, страх Путіна особливо підсилений невдачами у війні.

– Він ховається. Він дуже сильно за все переживає. Ви ж зрозумійте, КГБіст у своєму форматі чим старше стає, тим більше стає параноїком. Кармічно Путін повинен побачити свій кінець, побачити перемогу України над агресором, – переконаний мольфар.