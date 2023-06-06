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Мольфар побачив Путіна в бункері: Він наляканий і стає ще більшим параноїком

6 Червня 2023, 20:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи справді Путін ховається у бункері

Володимир Путін справді ховається у бункері, оскільки сильно переживає за своє життя. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Йому дійсно побудували якийсь “палац”, у якому він себе реалізовує, у якому він ховається. Цей бункер у нього дійсно є, – каже він.

За словами Гордєєва, страх Путіна особливо підсилений невдачами у війні.

– Він ховається. Він дуже сильно за все переживає. Ви ж зрозумійте, КГБіст у своєму форматі чим старше стає, тим більше стає параноїком. Кармічно Путін повинен побачити свій кінець, побачити перемогу України над агресором, – переконаний мольфар.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Путін Росія
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