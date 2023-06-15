Ретроградный Сатурн начнется 17 июня и продлится до 4 ноября 2023 года. Что будет ждать Украину в этот период, читайте в материале.

По словам астролога Ольги Медвецкой, когда речь идет о планете ограничений, строгости, правил и диктатуры, то найти что-то хорошее в событиях, связанных с ней, довольно сложно. Особенно когда со своим движением назад Сатурн возвращается в знак Водолея.

Именно в знаке Водолея находится Луна в натальной карте Украины, когда туда же заходит Сатурн, то это разгар периода Саде-Сати. Для страны это означает испытания для народа.

Астролог говорит, что именно при таком положении Сатурна относительно натальной Луны началась полномасштабная война.

— Радует то, что Сатурн все же не дойдет до Водолея, а снова развернется в последнем градусе перед знаком Водолея и пойдет своим прямым путем по знаку Рыб. Точки соединения с натальной Луной Украины Сатурн не достигнет (как это было в начале вторжения), что означает — такого сильного потрясения эта планета нам не принесет, — заверила Ольга Медвецкая.

Около 20 июля сложится напряженный аспект между ретроградным Сатурном и планетой войны Марсом. Это может принести осложнения ведения военных наступательных действий или установления жестких правил с помощью силы, оружия.

Также в этот период будет действовать напряженный аспект между Плутоном и Солнцем, что увеличит опасность на военной арене. Это будет обострение борьбы за власть, когда в ход могут идти любые средства.

В период с конца августа до начала октября будет сильным противостояние между Сатурном и натальным Солнцем Украины. Такой аспект уже был в марте-апреле 2023 года, а как мы знаем — астрология работает по аналогии.

К тому же в начале сентября будет такой же напряженный аспект от Сатурна, но уже к натальной Венере. Это взаимодействие также имело место весной 2023 года. Все это означает, что в этот период будут совершены массированные атаки на объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты.

Такое положение также может свидетельствовать о каких-то ограничениях, которыми будет сковано высшее руководство государства — скорее всего, президент. Его планам в этот период будут мешать, кто-то будет устраивать препятствия.

В целом ретроградность Сатурна означает возвращение к каким-то обязанностям, ответственности.