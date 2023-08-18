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Про це не можна говорити! Мольфар побачив секретний план ЗСУ щодо розблокування портів

18 Серпня 2023, 17:20
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи розблокують зсу роботу наших портів військовим шляхом

Українські військові мають чимало планів щодо розблокування роботи портів військовим шляхом. Проте в цілях безпеки озвучувати подробиці цих намірів зараз не варто.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Зараз я не бачу глобальних змін у цій ситуації. Але є дуже багато планів. Мені не хочеться про це говорити, щоби не розкрити плани ЗСУ. Те, що в них є класні плани, – це 100%! Випадає карта блоку – про це краще не говорити на загал. Зараз готується таємний план, розкривати подробиці буде неправильно, – додав Гордєєв.

Раніше стало відомо, що США розглядають різні варіанти для експорту зерна з України після виходу РФ із зернової угоди. Серед сценаріїв захисту суден, які прямують в українські порти, є також “військові рішення”.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні ЗСУ Чорноморська зернова ініціатива
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