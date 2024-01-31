Похід до стоматолога – справа важлива, яку не варто відкладати. Для цього можна скористатися місячним календарем, що дозволить визначитися із найбільш сприятливими днями для лікування зубів.

З давніх-давен люди стежили за фазами Місяця, оскільки вони впливають на організм. Факти ICTV розібралися, який період найкраще підійде для походу до стоматологічної клініки, якщо, звісно, ви не відчуваєте гострий біль, коли діяти потрібно негайно.

Сприятливі дні для походу до стоматолога

Астрологи радять проводити будь-які маніпуляції із зубами на тій стадії, коли Місяць починає спадати. У цей час людський організм перебуває у спокійному стані та ще й максимально акумулює життєві сили. Кров у цей період стає густішою, тож під час лікування зубів не виникає зайвих ускладнень у вигляді сильних кровотеч тощо. Відновлення теж відбуватиметься швидко та без проблем.

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Сприятливі дні для лікування зубів припадають і на фазу Місяця, що зростає. Саме в цей час організм зміцнює власні захисні сили та сповнюється енергією. Реабілітація у цей період теж не потребуватиме багато часу та не спричинятиме зайвого болю.

Якщо казати про вплив знаків зодіаку, то найвдалішим моментом для походу до стоматолога фахівці з астрології вважають час, коли супутник Землі проходить через сузірʼя Скорпіона, Рака або Терезів.

Несприятливі дні для лікування зубів

Не слід планувати візит до стоматологічної клініки у молодик, а також за день та після нього, адже в цей період енергія Місяця поглинає енергію Землі. Організм людини в цей час може відчувати втрату життєвих сил, що триватиме до повні. Видалення, пломбування та протезування зубів у молодик може призвести до рясних кровотеч, а протези взагалі можуть не прижитися.

Повний Місяць – теж не найкращий час для маніпуляції з зубами, оскільки людина в цій фазі може відчувати апатію та втрату сил. Внаслідок цього підвищується больовий поріг, кров може погано згортатися.

Також астрологи не рекомендують відвідувати стоматологічний кабінет у дні місячного затемнення. У цей час зростає ризик виникнення та розвитку депресивних станів, організму важче опиратися вірусам і бактеріям.

Період, коли Місяць перебуває в Козорозі, впливає на всі тканини організму, що стають ослабленими і вразливими. Тож знавці астрології радять почекати із лікуванням, видаленням та протезуванням зубів у цей час. Також не варто робити процедури, пов’язані з головою, обличчям і зубами у той час, коли Місяць проходить сузірʼя Риб, Овна і Тельця.

Водночас памʼятайте, що не можна терпіти гострий біль незалежно від того, яка фаза Місяця панує. У таких випадках необхідно якомога швидше потрапити на прийом до стоматолога.