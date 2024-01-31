Поход к стоматологу — дело важное, которое не стоит откладывать. Для этого можно воспользоваться лунным календарем, который поможет определиться с наиболее благоприятными днями для лечения зубов.

Издавна люди следили за фазами Луны, так как они влияют на организм. Факты ICTV разобрались, какой период лучше всего подойдет для похода в стоматологическую клинику, если, конечно, вы не чувствуете острую боль, когда действовать нужно немедленно.

Благоприятные дни для похода к стоматологу

Астрологи советуют проводить любые манипуляции с зубами на той стадии, когда Луна начинает убывать, то есть уменьшаться. В это время человеческий организм находится в спокойном состоянии, да еще и максимально аккумулирует жизненные силы. Кровь в этот период становится гуще, поэтому во время лечения зубов не возникает лишних осложнений в виде сильных кровотечений и других. Восстановление тоже будет проходить быстро и без проблем.

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Благоприятные дни для лечения зубов приходятся и на фазу растущей Луны. Именно в это время организм укрепляет собственные защитные силы и наполняется энергией. Реабилитация в этот период тоже не потребует много времени и не вызовет лишней боли.

Если говорить о влиянии знаков зодиака, то самым удачным моментом для похода к стоматологу специалисты по астрологии считают время, когда спутник Земли проходит через созвездия Скорпиона, Рака или Весов.

Неблагоприятные дни для лечения зубов

Не следует планировать визит в стоматологическую клинику в новолуние, а также через день и после него, ведь в этот период энергия Луны поглощает энергию Земли. Организм человека в это время может испытывать потерю жизненных сил, что продлится до полнолуния. Удаление, пломбирование и протезирование зубов в новолуние может привести к обильным кровотечениям, а протезы вообще могут не прижиться.

Полнолуние — тоже не лучшее время для манипуляции с зубами, поскольку человек в этой фазе может чувствовать апатию и потерю сил. Вследствие этого повышается болевой порог, кровь может плохо свертываться.

Также астрологи не рекомендуют посещать стоматологический кабинет в дни лунного затмения. В это время возрастает риск возникновения и развития депрессивных состояний, организму труднее сопротивляться вирусам и бактериям.

Период, когда Луна находится в Козероге, влияет на все ткани организма, которые становятся ослабленными и уязвимыми. Поэтому знатоки астрологии советуют повременить с лечением, удалением и протезированием зубов в этот момент. Также не стоит делать процедуры, связанные с головой, лицом и зубами в то время, когда Луна проходит созвездия Рыб, Овна и Тельца.

Вместе с тем помните, что нельзя терпеть острую боль независимо от того, какая фаза Луны царит. В таких случаях необходимо как можно скорее попасть на прием к стоматологу.