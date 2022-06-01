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Астрологія

Коли йти до лікаря чи вирушати в подорож: спрятливі дні в червні 2022

1 Червня 2022, 14:00
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли йти до лікаря чи вирушати в подорож: спрятливі дні в червні 2022
Джерело: Pixabay

Місячний календар на червень 2022 склав астролог Дмитро Вартанян.

Коли краще вирушити в подорож або планувати візит до лікаря – список сприятливих днів зібрали в матеріалі.

Коли починати поїздки та подорожі у червні 2022

Зараз дивляться
  • 1 червня (04.45 – 10.30)
  • 2 червня (13.35 – 21.45)
  • 3 червня (04.40 – 11.00)
  • 4 червня (04.40 – 19.25)
  • 8 червня (04.40 – 06.00)
  • 9 червня (23.20 – 00.00)
  • 10 червня (05.00 – 16.10)
  • 16 червня (04.40 – 10.05)
  • 17 червня (04.40 – 14.45)
  • 30 червня (08.20 – 00.00)
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Коли йти до лікаря чи починати лікування у червні 2022

  • 1 червня (04.45 – 00.00)
  • 2 червня (13.35 – 00.00)
  • 3 червня (04.40 – 11.00)
  • 4 червня (04.40 – 19.25)
  • 10 червня (05.00 – 13.35)
  • 13 червня (05.00 – 18.30)
  • 14 червня (16.05 – 00.00)
  • 16 червня (04.40 – 10.05)
  • 17 червня (07.30 – 14.45)
  • 20 червня (07.05 – 18.30)
  • 30 червня (08.20 – 00.00)
Екстрасенси переконані, червень для багатьох знаків зодіаку буде дуже сприятливим. Детальний гороскоп на червень 2022 читайте в матеріалі.

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