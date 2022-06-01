Місячний календар на червень 2022 склав астролог Дмитро Вартанян.
Коли краще вирушити в подорож або планувати візит до лікаря – список сприятливих днів зібрали в матеріалі.
Коли починати поїздки та подорожі у червні 2022
Зараз дивляться
- 1 червня (04.45 – 10.30)
- 2 червня (13.35 – 21.45)
- 3 червня (04.40 – 11.00)
- 4 червня (04.40 – 19.25)
- 8 червня (04.40 – 06.00)
- 9 червня (23.20 – 00.00)
- 10 червня (05.00 – 16.10)
- 16 червня (04.40 – 10.05)
- 17 червня (04.40 – 14.45)
- 30 червня (08.20 – 00.00)
Коли йти до лікаря чи починати лікування у червні 2022
- 1 червня (04.45 – 00.00)
- 2 червня (13.35 – 00.00)
- 3 червня (04.40 – 11.00)
- 4 червня (04.40 – 19.25)
- 10 червня (05.00 – 13.35)
- 13 червня (05.00 – 18.30)
- 14 червня (16.05 – 00.00)
- 16 червня (04.40 – 10.05)
- 17 червня (07.30 – 14.45)
- 20 червня (07.05 – 18.30)
- 30 червня (08.20 – 00.00)
Екстрасенси переконані, червень для багатьох знаків зодіаку буде дуже сприятливим. Детальний гороскоп на червень 2022 читайте в матеріалі.