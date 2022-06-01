Місячний календар на червень 2022 склав астролог Дмитро Вартанян.

Коли краще вирушити в подорож або планувати візит до лікаря – список сприятливих днів зібрали в матеріалі.

Коли починати поїздки та подорожі у червні 2022

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1 червня (04.45 – 10.30)

2 червня (13.35 – 21.45)

3 червня (04.40 – 11.00)

4 червня (04.40 – 19.25)

8 червня (04.40 – 06.00)

9 червня (23.20 – 00.00)

10 червня (05.00 – 16.10)

16 червня (04.40 – 10.05)

17 червня (04.40 – 14.45)

30 червня (08.20 – 00.00)

Коли йти до лікаря чи починати лікування у червні 2022

1 червня (04.45 – 00.00)

2 червня (13.35 – 00.00)

3 червня (04.40 – 11.00)

4 червня (04.40 – 19.25)

10 червня (05.00 – 13.35)

13 червня (05.00 – 18.30)

14 червня (16.05 – 00.00)

16 червня (04.40 – 10.05)

17 червня (07.30 – 14.45)

20 червня (07.05 – 18.30)

30 червня (08.20 – 00.00)