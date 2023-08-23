У Росії є дуже багато біолабораторій, у яких проводять експерименти над людьми – про це стверджує таролог Макс Гордєєв. В ефірі Ранку у великому місті розклад карт Таро показав, для чого це потрібно Путіну.

– Біолабораторій у Росії дуже багато. Бачу, що над людьми проводяться дуже важкі психологічні та фізичні експерименти. Це стосується і тварин, – запевняє Гордєєв.

Мольфар також розкрив, для чого це потрібно кремлівському диктатору.

– Ви маєте розуміти, що він шукає еліксир безсмертя, як це робив Гітлер. Усі виготовлені препарати тестуються на людях і тваринах.

Кому б став у пригоді еліксир, так це одному з головних кремлівських пропагандистів. Так, мольфар побачив, що у Соловйова великі проблеми зі здоров’ям. І хоча він заробив цілий статок на брехні, погані вчинки позначилися на його стані.