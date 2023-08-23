В России есть очень много биолабораторий, в которых проводят эксперименты над людьми — об это утверждает таролог Макс Гордеев. В эфире Утра в большом городе расклад карт Таро показал, для чего это нужно Путину.

— Биолабораторий в России очень много. Вижу, что над людьми проводятся очень тяжелые психологические и физические эксперименты. Это касается и животных, — уверяет Гордеев.

Мольфар также раскрыл, для чего это нужно кремлевскому диктатору.

— Вы должны понимать, что он ищет эликсир бессмертия, как это делал Гитлер. Все изготовленные препараты тестируются на людях и животных.

Кому бы пригодился эликсир, так это одному из главных кремлевских пропагандистов. Так, мольфар увидел, что у Соловьева большие проблемы со здоровьем. И хотя он заработал целое состояние на вранье, плохие поступки сказались на его состоянии.