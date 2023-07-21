Колаборант Володимир Сальдо наразі відчуває себе дуже сильним і впевненим, але кінець 2023 року для нього буде важким, каже мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, потрібно розуміти, що зазвичай приховує за собою така псевдовпевненість. Каже, для нього настає дуже тяжкий час, особливо в кінці року. А от чи ліквідують колаборанта Сальдо, однозначної відповіді Гордєєв не дав, але сказав, що доля його визначена.

– Імовірність того, що він помре – велика. Карта Вежі випадає на фінал, це говорить про те, що він загине у бою або його просто підірвуть, як це зараз роблять доволі часто з такими колаборантами. Тобто, доля його визначена, – зазначив мольфар.

Також Макс Гордєєв сказав, чи розмістить НАТО свої війська в Україні. За його словами, вони не хочуть себе втягувати в ось це все, а Україна повина зрозуміти, що сподіватися може тільки на себе та свої сили.