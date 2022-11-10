Весілля – найважливіша та найхвилююча подія в житті кожної людини. Усі молодята хочуть прожити довге та щасливе подружнє життя.

Аби шлюб дійсно був легким та щасливим, слід памʼятати про весільні забобони та прикмети.

В якому році не варто одружуватися та на що звертати увагу під час планування дати весілля – дізнавалися Факти ICTV.

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Високосний рік

Напевно, усі чули прикмети, що одружуватися у високосному році – погана ідея. Вірити цим забобонам чи ні – особиста справа кожного, втім наші предки вважали, що шлюб укладений у високосному році приречений на розлучення.

Справа у тому, що кожен новий чотирирічний цикл символізує новий етап у житті людства, а високосний рік вважається саме таким початком.

Наші предки вважали, що після закінчення чотирирічного циклу слід уникати будь-яких вагомих змін у життя. Вступати у шлюб, переїжджати у нове житло чи країну, розлучатися, змінювати роботу, розпочинати бізнес – усього цього краще не робити у високосному році.

За деякими прикметами, шлюб укладений у такий рік, швидко розпадеться, супроводжуватиметься зрадами та сварками.

Наступними високосними роками будуть: 2024 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120.

А от прийдешній 2023 рік – ідеальний час для весілля та вінчання.

Рік вдівця та вдови

Народні забобони визначають, що є роки невдалі для весілля. Якраз наступні два роки після високосного вважають такими.

Вони називаються роком вдови і роком вдівця.

Період Чорної Вдови (2025, 2029, 2033) – наступний за високосним.

(2025, 2029, 2033) – наступний за високосним. Період Чорного Вдівця (2026, 2030, 2034) – наступний за роком Чорної вдови.

Рік вдови також вважається нещасливим та важким для шлюбу, особливо для жінок. А рік вдівця небезпечний для чоловіків – вони можуть рано втратити дружину. Проте це лише забобони, жодної історичної бази вони не мають.

У які періоди не можна вступати у шлюб

Згідно з християнськими звичаями одружуватися не можна :