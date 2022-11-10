Менше ніж за два місяці світ зустрічатиме Новий 2023 рік. Якщо в прийдешньому році ви плануєте весілля, варто розуміти, чи підходить 2023 рік для укладання щасливого шлюбу.

Чи можна грати весілля у 2023 році та яких прикмет слід дотримуватися – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Основні прикмети про одруження

Існує безліч забобон, повʼязаних з весіллям та вінчанням. Вірити в них чи ні – особиста справа кожної пари. Проте наші предки вважали, якщо не дотримуватися усіх правил та порушувати прикмети, шлюб буде нещасливим.

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Наприклад, високосний рік вважається найбільш невдалим для одруження. З точки зору астрології кожен новий чотирирічний цикл символізує новий етап у житті, а високосний рік вважається початком циклу. У такі роки слід відповідально ставитися до будь-яких починань.

Древні словʼяни вважали, що після закінчення чотирьох років варто уникати будь-яких змін. Саме тому не рекомендовано одружуватися чи розлучатися у високосний рік. А ось у християнській вірі заборони на вінчання у високосний рік немає.

На щастя, наступний 2023 рік не буде високосним.

Останнім високосним був 2020 рік, а наступними стануть 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060 роки.

Ще одна прикмета – не можна створювати сім’ю у Рік вдови або Рік вдівця. Коли ж ці роки?

Наступний за високосним рік – це період Чорної Вдови (2021, 2025, 2029).

(2021, 2025, 2029). Наступний за роком Чорної Вдови – період Чорного Вдівця (2022, 2026, 2030).

Рік вдови вважається важким і нещасливим для шлюбу, особливо для жінок. А рік вдівця, за народними забобонами, небезпечний для чоловіків – вони можуть втратити дружину.

Проте і ця несприятлива прикмета обходить стороною пари, які вирішили зіграти весілля у 2023 році.

Чи можна одружуватися у 2023 році

Однозначно – так. Наступний рік буде одним із найсприятливіших періодів для утворення нової родини та укладання шлюбу.

Оскільки 2023-й не буде ні високосним, ні роком чорної вдови чи вдівця, одружуватись у цей період можна. Крім того, шлюб буде щасливим та довговічним, чоловік та дружина кохатимуть одне одного та матимуть міцну родину.

Навіть астрологи вважають, що 2023 рік буде сприятливим для весілля. Проте варто визначити найкращі дні для укладання шлюбу.

Не варто грати весілля, коли Місяць іде на спад. У цей період Місяць забирає з собою позитивну енергію. Справляти весілля під час ретроградної Венери заборонено. Венера – планета кохання, тому вона має свій особливий вплив на шлюби. Вважається, що шлюб, укладений у цей час, від початку приречений на невдачу. Найневдалішими періодами для одруження є дні повного Місця, а також дні сонячного чи місячного затемнення. Сонячне затемнення 2023 року відбудеться 20 квітня та 14 жовтня, а місячне – 5 травня та 28 жовтня. Варто звертати свою увагу й на знаки Зодіаку. Якщо Місяць перебуватиме у сузір’ї Овна, Скорпіона чи Діви, то в ці дні не варто йти до церкви. Це погані періоди, які точно не зроблять шлюб міцним й гармонійним.

У 2023 році не варто грати весілля в період з 23 червня до 04 вересня. Ці дні – одні з найнесприятливіших для одруження з точки зору астрології.

Не дуже хороший для створення нової сім’ї і період ретроградного Меркурія. У 2023 році ретроградним Меркурій буде чотири рази: