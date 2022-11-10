Свадьба — самое важное и волнующее событие в жизни каждого человека. Все молодожены хотят прожить долгую и счастливую супружескую жизнь.

Чтобы брак действительно был легким и благополучным, следует помнить о свадебных суевериях и приметах.

В каком году не стоит жениться и на что обращать внимание при планировании даты свадьбы — узнавали Факты ICTV.

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Високосный год

Наверное, все слышали приметы, что жениться в високосном году — плохая идея. Верить этим суевериям или нет — личное дело каждого, впрочем наши предки считали, что брак заключенный в високосном году обречен на развод.

Дело в том, что каждый новый четырехлетний цикл символизирует новый этап в жизни человечества, а високосный год считается именно таким началом.

Наши предки считали, что после окончания четырехлетнего цикла следует избегать каких-либо весомых изменений в жизни. Вступать в брак, переезжать в новое жилье или страну, разводиться, менять работу, начинать бизнес — всего этого лучше не делать в високосном году.

По некоторым приметам, брак заключен в такой год, быстро распадется, будет сопровождаться изменами и ссорами.

Следующими високосными годами будут: 2024 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120.

А вот грядущий 2023 год — идеальное время для свадьбы и венчания.

Год вдовца и вдовы

Народные приметы определяют, что есть годы неудачные для свадьбы. Как раз следующие два года после високосного считают такими.

Они называются годом вдовы и годом вдовца:

Период Черной Вдовы (2025, 2029, 2033) — следующий за високосным.

(2025, 2029, 2033) — следующий за високосным. Период Черного Вдовца (2026, 2030, 2034) — следующий за годом Черной вдовы.

Год вдовы также считается несчастливым и трудным для брака, особенно для женщин. А год вдовца опасен для мужчин – они могут рано потерять жену. Однако это лишь предрассудки, никакой исторической базы они не имеют.

В какие периоды нельзя вступать в брак

Согласно христианским обычаям жениться нельзя :