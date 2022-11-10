Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Брак обречен: какие годы не подходят для празднования свадьбы

10 ноября 2022, 18:43
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Брак обречен: какие годы не подходят для празднования свадьбы

Свадьба — самое важное и волнующее событие в жизни каждого человека. Все молодожены хотят прожить долгую и счастливую супружескую жизнь.

Чтобы брак действительно был легким и благополучным, следует помнить о свадебных суевериях и приметах.

В каком году не стоит жениться и на что обращать внимание при планировании даты свадьбы — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Високосный год

Наверное, все слышали приметы, что жениться в високосном году — плохая идея. Верить этим суевериям или нет — личное дело каждого, впрочем наши предки считали, что брак заключенный в високосном году обречен на развод.

Дело в том, что каждый новый четырехлетний цикл символизирует новый этап в жизни человечества, а високосный год считается именно таким началом.

Наши предки считали, что после окончания четырехлетнего цикла следует избегать каких-либо весомых изменений в жизни. Вступать в брак, переезжать в новое жилье или страну, разводиться, менять работу, начинать бизнес — всего этого лучше не делать в високосном году.

По некоторым приметам, брак заключен в такой год, быстро распадется, будет сопровождаться изменами и ссорами.

Следующими високосными годами будут: 2024 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120.

А вот грядущий 2023 год — идеальное время для свадьбы и венчания.

Год вдовца и вдовы

Народные приметы определяют, что есть годы неудачные для свадьбы. Как раз следующие два года после високосного считают такими.

Они называются годом вдовы и годом вдовца:

  • Период Черной Вдовы (2025, 2029, 2033) — следующий за високосным.
  • Период Черного Вдовца (2026, 2030, 2034) — следующий за годом Черной вдовы.

Год вдовы также считается несчастливым и трудным для брака, особенно для женщин. А год вдовца опасен для мужчин – они могут рано потерять жену. Однако это лишь предрассудки, никакой исторической базы они не имеют.

В какие периоды нельзя вступать в брак

Согласно христианским обычаям жениться нельзя :

  • во время большого, Рождественского, Успенского, а также Петропавловского постов;
  • накануне больших праздников;
  • в периоды сплошных Седмиц — Мясопустного, Пасхального и сырного недель;
  • на Святки.
Читайте также:
Брак обречен: какие годы не подходят для празднования свадьбыПочему нельзя приходить в белом платье на свадьбу — приметы

Теги
Свадьба Новый год прикмети Шлюб
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь