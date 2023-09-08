Водні мешканці часто приходять людям у снах, тому існує ряд поширених тлумачень таких сновидінь. Наприклад, такі сни часто говорять про майбутні подорожі, вагітності, фінансовий добробут. Що означає, коли сниться риба – читайте в матеріалі.

До чого сниться риба – тлумачення за сонниками

Сонник Міллера. За ним, зловити уві сні рибу своїми руками – до успішного закінчення справ, які давно не давали спокою. Якщо ви спостерігаєте за ловом риби, то це до припливу життєвої енергії й успіху у всіх починаннях. Якщо ви закохані, і бачите у сні рибу, яка плаває в чистій воді – це означає, що ваші почуття взаємні. Сонник Нострадамуса. Якщо побачили три риби у сні – це на щастя. Якщо їсте страви з риби, то до гарних новин. Однак якщо ви побачили у сні зіпсовану рибу, то це віщує розлад відносин з близькою людиною і сварку. Сонник Ванги. Згідно з ним, побачити рибу, яка плаває в чистій воді – віщує вагітність. Якщо уві сні вода, в якій знаходиться риба каламутна – це може бути попередженням про проблеми зі здоров’ям. Якщо ви купуєте рибу у сні, то незабаром ви будете жити не за бюджетом через бажання продемонструвати широту душі. Сонник Фрейда. Фрейд тлумачив побачену уві сні маленьку рибу як символ чоловічого сім’я, невелику – як дитину, велику – як зміни в житті. Якщо ви милуєтеся пропливаючою повз рибою, то це до сприятливих життєвих змін. А якщо їсте – до плотських задоволень або нового роману.

До чого сниться риба жінці

Найчастіше такий сон трактують, як очікування швидкої вагітності. Якщо рибу уві сні бачить вже вагітна жінка, то це означає, що пологи пройдуть легко. Якщо риба приснилася в чистій водоймі, то вас чекають гарні сюрпризи, удача і грошові надходження.

Сниться риба чоловіку – що означає

Якщо чоловікові сниться риба, то його чекає удача в справах, і великий успіх у всіх починаннях. Крім цього, має покращитися фінансове становище. Швидше за все, в житті вас чекає новий поворот і довга біла смуга.