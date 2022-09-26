Сліпа баба Ванга з Болгарії, якій приписують дар пророкування, нібито бачила низку тривожних пророцтв на 2023 рік.

Стверджується, що вона бачила, як світ рухається до тривожного 2023 року, з масивним космічним штормом та ядерною катастрофою.

Передбачення Ванги на 2023 рік для України дивіться на Фактах ICTV.

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Пророцтва Ванги на 2023 рік

Найбільш яскраве приписане бабі Ванзі пророцтво на 2023 рік полягає в тому, що орбіта Землі якимось чином “зміниться”.

Це може бути найменший зсув землі, який може призвести до значної зміни клімату.

Вона часто говорила про те, що льодовики можуть розтанути, рівень моря підніметься і настане глобальний хаос.

Пророцтва Ванги на 2023 рік: сонячне цунамі

Існує ще одне розпливчасте передбачення, яке часто приписується Ванзі — це сонячна буря небаченого раніше масштабу.

Сонячні бурі – це сплески сонячної енергії, що посилають електричні заряди, магнітні поля та випромінювання на Землю.

Космічну погоду часто просто розглядають як гарне явище у небі, таке як північне сяйво.

Баба Ванга пророкувала, що сонячне цунамі завдасть шкоди технологіям, що може призвести до масових відключень електроенергії та збоїв зв’язку.

Пророцтва Ванги на 2023 рік: біологічна зброя

Також є відомості, мовляв, Ванга передбачила, що “велика країна” проводитиме дослідження біологічної зброї на людях.

Зокрема, стверджувалося, що сотні тисяч людей можуть загинути внаслідок збочених експериментів.

Пророцтва Ванги на 2023 рік: вибух на АЕС та заборона народжуваності

В інших передбаченнях на 2023 рік баба Ванга говорила про вибух атомної електростанції, який насувається.

Чи вірити передбаченням баби Ванги, яку багато хто вважає успішним комерційним проєктом, справа ваша.

Адже остання заява, що приписується Ванзі, полягає в тому, що в 2023 році народження людей можуть заборонити, і всі люди вирощуватимуться в лабораторіях.

Лідери вирішуватимуть, якими люди народжуватимуться, і зможуть налаштовувати їхні риси та зовнішній вигляд.

Напевно, це одне із найнеоднозначніших передбачень баби, і воно підживлює деяку недовіру до її попередніх висловлювань.