Слепая старуха Ванга из Болгарии, которой приписывают дар предсказания, якобы видела череду тревожных пророчеств на 2023 год.

Утверждается, что она видела, как мир движется к тревожному 2023 году, с массивным космическим штормом и ядерной катастрофой.

Предсказания Ванги на 2023 год для Украины – смотрите на Фактах ICTV.

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Предсказания Ванги на 2023 год

Самое яркое приписанное бабе Ванге пророчество на 2023 год заключается в том, что орбита Земли каким-то образом “изменится”.

Это может быть малейшее смещение земли, которое может привести к значительному изменению климата.

Она часто говорила о том, что ледники могут растаять, уровень моря поднимется и наступит глобальный хаос.

Предсказания Ванги на 2023 год: солнечное цунами

Существует еще одно расплывчатое предсказание, якобы даваемое Вангой — это солнечная буря невиданного ранее масштаба.

Солнечные бури — это всплески солнечной энергии, которые посылают электрические заряды, магнитные поля и излучение на Землю.

Космическую погоду часто просто рассматривают как красивое явление в небе, такое как северное сияние.

Старуха Ванга пророчила, что солнечное цунами нанесет ущерб технологиям, что может привести к массовым отключениям электроэнергии и сбоям связи.

Предсказания Ванги на 2023 год: биологическое оружие

Говорят также, мол, Ванга предсказала то, что “большая страна” будет проводить исследования биологического оружия на людях.

В частности, утверждалось, что сотни тысяч людей могут погибнуть в результате извращенных экспериментов.

Предсказания Ванги на 2023 год: взрыв на АЭС и запрет на рождаемость

В других предсказаниях на 2023 год баба Ванга говорила о надвигающемся взрыве атомной электростанции. Верить ли предсказаниям бабы Ванги, которую многие считают успешным коммерческим проектом, дело ваше.

Ведь последнее приписываемое Ванге заявление заключалось в том, что в 2023 году рождение людей могут запретить, и все люди будут выращиваться в лабораториях.

Лидеры будут решать, какими люди будут рождаться, и смогут настраивать их черты и внешний вид.

Определенно, это одно из самых неоднозначных предсказаний старухи, и оно подпитывает некоторое недоверие к ее предыдущим высказываниям.