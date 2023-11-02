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Рік-два і Путіна не буде: мольфар побачив, чи зросте населення РФ удвічі за наказом диктатора

2 Листопада 2023, 12:57
Валентина Чорна редакторка стрічки
мольфар

Мольфар і таролог Макс Гордєєв відповів, чи зросте населення Росії удвічі за наказом диктатора Володимира Путін.

Як показав розклад карт Таро, це не справдиться, а населення РФ навпаки стрімко скорочуватиметься.

– Багато людей будуть відхрещуватися від того, що вони росіяни, і будуть намагатися якомога швидше змінити своє громадянство. Те, що там Путін собі хоче, його рік-два – і вже не буде. Росія впаде, – сказав мольфар в ефірі Ранку у великому місті, додавши, що для Росії випали дуже погані карти.

Що українців чекає цієї зими

Раніше Макс Гордєєв побачив, що чекає на Україну цієї зими і чи будуть блекаути.

Зараз дивляться

За його словами, цьогоріч буде набагато менше проблем з електроенергією, ніж минулого року.

Однак мольфар додав, що росіяни не полишать намірів знищити об’єкти критичної інфраструктури України.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Володимир Путін
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