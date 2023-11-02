Мольфар і таролог Макс Гордєєв відповів, чи зросте населення Росії удвічі за наказом диктатора Володимира Путін.

Як показав розклад карт Таро, це не справдиться, а населення РФ навпаки стрімко скорочуватиметься.

– Багато людей будуть відхрещуватися від того, що вони росіяни, і будуть намагатися якомога швидше змінити своє громадянство. Те, що там Путін собі хоче, його рік-два – і вже не буде. Росія впаде, – сказав мольфар в ефірі Ранку у великому місті, додавши, що для Росії випали дуже погані карти.

Що українців чекає цієї зими

Раніше Макс Гордєєв побачив, що чекає на Україну цієї зими і чи будуть блекаути.

Зараз дивляться

За його словами, цьогоріч буде набагато менше проблем з електроенергією, ніж минулого року.

Однак мольфар додав, що росіяни не полишать намірів знищити об’єкти критичної інфраструктури України.